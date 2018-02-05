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В Погарском районе брат с ножом пошел на брата

Опубликовано Вчера, 17:40

В Погарском районе расследуют покушение на убийство 39 летнего мужчины.

Как сообщили в СУ СК РФ по Брянской области, ночью 2 февраля 25-летний житель села Суворово набросился на 39-летнего брата. Он несколько раз ударил брата ножом в грудь. Мужчина выжил благодаря вовремя оказанной медицинской помощи.

Подозреваемого заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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