Двое жителей Брянска незаконно присвоили субсидию в размере 300 тысяч рублей
Брянская полиция завершила расследование уголовного дела по факту аферы, связанной с получением субсидии, об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.
Как выяснили следователи, два жителя Брянска предоставили «липовые» документы о понесенных расходах при реализации бизнес-проекта по изготовлению корпусной мебели с целью незаконного получения денежной субсидии - гранта. Сумма поддержки, которую определила комиссия, 300 тысяч рублей.
В процессе проверки правоохранители установили, что в предоставленных документах отсутствовала заявленная финансово-хозяйственная деятельность.
Подозреваемым предъявили обвинение по ч. 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Уголовное дело уже направили в суд.
«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет с наложением штрафа до 80 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе управления МВД региона.
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