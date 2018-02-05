Двое жителей Брянска незаконно присвоили субсидию в размере 300 тысяч рублей

Брянская полиция завершила расследование уголовного дела по факту аферы, связанной с получением субсидии, об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Как выяснили следователи, два жителя Брянска предоставили «липовые» документы о понесенных расходах при реализации бизнес-проекта по изготовлению корпусной мебели с целью незаконного получения денежной субсидии - гранта. Сумма поддержки, которую определила комиссия, 300 тысяч рублей.

В процессе проверки правоохранители установили, что в предоставленных документах отсутствовала заявленная финансово-хозяйственная деятельность.

Подозреваемым предъявили обвинение по ч. 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Уголовное дело уже направили в суд.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет с наложением штрафа до 80 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе управления МВД региона.