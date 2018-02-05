Спасатели тушили автобус «ПАЗ» на дороге «Погар-Почеп»
Автобус «ПАЗ» загорелся на трассе «Погар-Почеп» 7 февраля, об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС по Брянской области.
Сообщение о пожаре было получено около семи утра. По указанному адресу выезжали огнеборцы на двух автоцистернах ПСЧ-37 и МПК «Семцы».
«По прибытию в 07.11 пожарно-спасательных подразделений обнаружено, что происходит горение автобуса «ПАЗ»», - сообщили сотрудники МЧС.
На тушение огня спасатели подали ручной пожарный ствол. Пламя локализовали в 07:23. В 07.28 возгорание ликвидировали.
Пострадавших не было. Причину происшествия выяснят специалисты.
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