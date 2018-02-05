В Жуковке пожарные тушили жилой деревянный дом
Жилой дом загорелся в Жуковке на улице Жуковской в пятом часу вечера 6 февраля. Огонь охватил крышу деревянного дома.
На место вызова в срочном порядке прибыли пожарные расчеты на двух автоцистернах. Пожар был потушен через 16 минут.
В результате возгорания была повреждена кровля строения на площади 30 квадратных метров. Никто из людей, к счастью, не пострадал. Причина возгорания устанавливается.
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