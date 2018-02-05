Под Почепом «лоб в лоб» столкнулись два автомобиля

ДТП на автодороге под Почепом произошло утром 6 февраля.

На трассе0 «Брянск – Новозыбков – Погар» 46-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и вылетел на «встречку», где врезался в иномарку Chevrolet Cruze.

В результате столкновения пострадал водитель отечественного автомобиля.

Мужчина был госпитализирован в лечебное учреждение, где врачи диагностировали у него травму головы, сотрясение мозга, ушиб лица, а также переломы челюсти и носа.