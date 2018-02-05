Под Почепом «лоб в лоб» столкнулись два автомобиля
ДТП на автодороге под Почепом произошло утром 6 февраля.
На трассе0 «Брянск – Новозыбков – Погар» 46-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и вылетел на «встречку», где врезался в иномарку Chevrolet Cruze.
В результате столкновения пострадал водитель отечественного автомобиля.
Мужчина был госпитализирован в лечебное учреждение, где врачи диагностировали у него травму головы, сотрясение мозга, ушиб лица, а также переломы челюсти и носа.
Новости регионов
Импровизированными строками, положенными на мотив песни Владимира Высоцкого, клуб любителей авторской песни «Горизонт», носящий его имя, открыл IХ зимний фестиваль «Белое безмолвие», посвященный 80-летию поэта, актёра, барда.
«Ростелеком – Розничные системы» и «ВТБ Страхование» запустили страховой продукт «ПреИмущество для техники//Телекоммуникации». Теперь в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» можно приобрести страховку на роутеры, маршрутизаторы, модемы, ТВ-приставки, телевизоры и др. Застраховать можно не только новую, но и подержанную технику.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы с потребителями в 2017 году. За прошедший период специалисты филиала приняли 21 154 обращения от жителей Брянской области. Большинство из них касались оказываемых предприятием услуг.
Брянские железнодорожники с 5 по 28 февраля проведут в регионе профилактическую акцию «Внимание, переезд!», направленную на снижение количества дорожно-транспортных происшествий на переездах. Поводом для начала акции стали регулярные нарушения автомобилистами правил дорожного движения при пересечении переездов на полигоне Московской железной дороги, которые уже с начала года привели к трем столкновениям с поездами.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.