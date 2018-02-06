В Брянске гендиректор строительной фирмы похитил более семи миллионов рублей

Гендиректор брянской строительной фирмы подозревается в мошенничестве на 7,3 миллионов рублей.

Как отмечают представители прокуратуры Брянской области, в 2013 и 2014 годах руководитель компании намеренно не исполнял обязательства по договору подряда по строительно-монтажным работам.

Деньги, выделенные энергетиками на проведение работ, перевели крупную сумму. Таким образом гендиректор фирмы незаконно завладел суммой более семи миллионов рублей.

Во время расследования обвиняемый полностью вернул похищенное. Уголовное дело будет рассматривать Советский районный суд.