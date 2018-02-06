Поиск по сайту

Мужчину из Брянска обвиняют в убийстве жителя Глинищево

Опубликовано Вчера, 16:54

Мужчину из Брянска обвиняют в убийстве жителя ГлинищевоОбвинение в убийстве, совершенном в Глинищево в начале февраля 2017 года, предъявили 44-летнему жителю Брянска, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Брянской области.

По версии следствия, брянец 3-4 февраля 2018 года гостил у своего знакомого в селе Глинищево Брянского района. Мужчины выпили и в какой-то момент поссорились. Гость ударил 42-летнего хозяина квартиры ножом в шею. Ранение оказалось не совместимым с жизнью.

Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

«Совершение преступления в состоянии опьянения может быть расценено как обстоятельство, отягчающее ответственность», - прокомментировала пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

 2130
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В Дубровке в общежитии зарезали 39-летнего мужчину
  • В Брянском районе ссора сожителей закончилась убийством
  • В Брянске пьяный гость зарезал хозяина и сбежал
  • Перед судом предстанет брянец, убивший свою мать
  • Бывший зек убил соседа за упрёки в попрошайничестве
    •
    Новости регионов
    Создав давку в дверях маршрутки, уголовница оставила смолянку без денег
    17:25:08 07-02-2018
    Жительница Смоленска, зайдя в маршрутку, хотела заплатить за проезд, но не смогла – из сумки пропал кошелек; полиция выяснила, к краже причастна ранее судимая 62-летняя женщина, сейчас она задержана, и ей грозит срок.
    Смоленские воры «обчистили» несколько авто с помощью электронной отмычки
    16:40:58 07-02-2018
    Множество заявлений о кражах из машин мобилок, документов, борсеток, планшетов и других вещей поступило в начале 2018 года правоохранителям Смоленской области; во всех хищениях присутствовала одна схема – злоумышленники не оставляли следов взлома.
    ЖКХ, льготы и детский спорт Тридцать сложных ситуаций получили шанс на решение
    16:11:40 07-02-2018
    Жители Рославля поделились наболевшими проблемами и обратили внимание на актуальные для города и людей вопросы в ходе личного приёма председателя Смоленской областной Думы, руководителя регионального отделения «Единой России» Игоря Ляхова.
    Жители деревни Ситники жалуются в соцсети на качество воды
    15:22:38 07-02-2018
    Жители Руднянского района занесли в «черный» список качество воды, которая льется из кранов, об этом сообщила группа «Черный список. Смоленск» в соцсети 6 февраля.
    У башни Громовой в Смоленске пройдет конкурс на лучшую масленичную куклу
    14:52:02 07-02-2018
    Масленичные гуляния пройдут в Смоленске 18 февраля, об этом сообщила пресс-служба администрации города.
    В Вязьме постоялица квартиры присвоила себе чужой телевизор
    14:10:03 07-02-2018
    Жительницы Угры пойдет под суд за то, что присвоила чужое имущество, об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.
    Лента новостей
    Вчера, 17:44
    Шоу «Голос.Дети» с участием Анастасии Гладилиной из Брянска покажут 9 февраля
    Вчера, 17:27
    В Брянской области детский сад продают за 400 тысяч
    Вчера, 16:54
    Мужчину из Брянска обвиняют в убийстве жителя Глинищево
    Вчера, 15:19
    В Брянске гендиректор строительной фирмы похитил более семи миллионов рублей
    Вчера, 14:31
    Под Почепом «лоб в лоб» столкнулись два автомобиля
    Вчера, 13:35
    Инвестор брянской кроликоведческой фермы обвинен во взятке
    Вчера, 12:13
    В Жуковке пожарные тушили жилой деревянный дом
    Вчера, 11:40
    Спасатели тушили автобус «ПАЗ» на дороге «Погар-Почеп»
    Вчера, 10:54
    Техники для уборки тротуаров не хватает в Брянске
    Вчера, 09:52
    Двое жителей Брянска незаконно присвоили субсидию в размере 300 тысяч рублей
    Вчера, 07:03
    Развитие брянской области обанкротилось
    6-02-2018, 19:00
    Брянские компании участвуют в выставке «Продэкспо-2018»
    6-02-2018, 18:20
    20 дубов, спиленных в Навлинском районе, оценили в 2,8 миллиона рублей
    6-02-2018, 17:40
    В Погарском районе брат с ножом пошел на брата
    6-02-2018, 17:00
    17-летний брянец лишил школьницу смартфона
    6-02-2018, 16:20
    38-летнюю Екатерину Дюбко назначили прокурором Стародубского района
    6-02-2018, 15:40
    По проспекту Станке Димитрова в Брянске растеклась канализация (ФОТО, ВИДЕО)
    6-02-2018, 15:00
    Брянских школьников попросили не материться
    6-02-2018, 14:20
    Женщина ранена в лобовом ДТП на объездной дороге под Брянском (ФОТО)
    6-02-2018, 13:43
    Женщина погибла, семь человек ранены в тройном ДТП под Брянском
    6-02-2018, 13:00
    Дочь «беглого» брянского бизнесмена Коломейцева ответила завистникам
    6-02-2018, 12:30
    Почти 200 тысяч жителей Белых Берегов с населением 9 тысяч требуют ремонта парка
    6-02-2018, 12:00
    Новость о строительстве храма придала жителям брянской деревни «позитивный настрой»
    6-02-2018, 11:30
    Оптимистичный брянец ищет работу собеседника
    6-02-2018, 11:00
    Овраги в Супонево превратились в свалки
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Вчера, 17:50
    Концерты в Арт-Кафе 113
    Вчера, 13:52
    Более 4 000 детей-сирот по всей стране примут участие в отборочных матчах нового сезона соревнований по футболу «Будущее зависит от тебя»
    Вчера, 11:28
    Браконьер из Брянска получил реальный срок в колонии за криминальный убой скота на мираторговской ферме
    6-02-2018, 11:36
    НЕ ПРОПУСТИТЕ!!! ТРЕНИНГ "СЧАСТЬЕ" В БРЯНСКЕ!!! 23-25 февраля с Андреем Доленко!!
    5-02-2018, 16:22
    Госпрограмма «Первый автомобиль»
    Актуальные темы
    Экономика О главном
    Брянской области предсказали судьбу Детройта
    Экономика О главном
    Немцы превратят Большое Полпино в промышленный оазис
    Новости Происшествия
    У цирка в Брянске на припаркованные машины рухнуло дерево
    Новости Происшествия
    По проспекту Станке Димитрова в Брянске растеклась канализация
    Политика О главном
    Вице-губернатор рассказал о светлом будущем Брянской области
    Новости партнёров
    Опора России
    В Дятьково состоялся IХ зимний фестиваль «Белое безмолвие», посвященный 80-летию поэту, актёру, барду Владимиру Высоцкому.

    В Дятьково состоялся IХ зимний фестиваль «Белое безмолвие», посвященный 80-летию поэту, актёру, барду Владимиру Высоцкому.Импровизированными строками, положенными на мотив песни Владимира Высоцкого, клуб любителей авторской песни «Горизонт», носящий его имя, открыл IХ зимний фестиваль «Белое безмолвие», посвященный 80-летию поэта, актёра, барда.

    Ростелеком новости
    В центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» можно застраховать домашнее оборудование для пользователей услуг связи

    «Ростелеком – Розничные системы» и «ВТБ Страхование» запустили страховой продукт «ПреИмущество для техники//Телекоммуникации». Теперь в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» можно приобрести страховку на роутеры, маршрутизаторы, модемы, ТВ-приставки, телевизоры и др. Застраховать можно не только новую, но и подержанную технику.
    МРСК новости
    Специалисты клиентского блока Брянскэнерго в 2017 году приняли более 21 тысяч обращений потребителей

    Специалисты клиентского блока Брянскэнерго в 2017 году приняли более 21 тысяч обращений потребителейВ филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы с потребителями в 2017 году. За прошедший период специалисты  филиала  приняли  21 154 обращения от жителей Брянской области. Большинство из них касались оказываемых предприятием услуг.
    РЖД новости
    Акция «Внимание, переезд!» пройдет в Брянском регионе МЖД в феврале 

    Акция «Внимание, переезд!» пройдет в Брянском регионе МЖД в феврале Брянские железнодорожники с 5 по 28 февраля проведут в регионе профилактическую акцию «Внимание, переезд!», направленную на снижение количества дорожно-транспортных происшествий на переездах. Поводом для начала акции стали регулярные нарушения автомобилистами правил дорожного движения при пересечении переездов на полигоне Московской железной дороги, которые уже с начала года привели к трем столкновениям с поездами.

    РЖД новости
    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.