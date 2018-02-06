Мужчину из Брянска обвиняют в убийстве жителя Глинищево

Обвинение в убийстве, совершенном в Глинищево в начале февраля 2017 года, предъявили 44-летнему жителю Брянска, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Брянской области.

По версии следствия, брянец 3-4 февраля 2018 года гостил у своего знакомого в селе Глинищево Брянского района. Мужчины выпили и в какой-то момент поссорились. Гость ударил 42-летнего хозяина квартиры ножом в шею. Ранение оказалось не совместимым с жизнью.

Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

«Совершение преступления в состоянии опьянения может быть расценено как обстоятельство, отягчающее ответственность», - прокомментировала пресс-служба СУ СКР по Брянской области.