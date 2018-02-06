Подозреваемые в незаконном сбыте героина задержаны в Брянске

Брянские правоохранители задержали 31-летнего гражданина Таджикистана и 30-летнюю гражданку Узбекистана, подозреваемых в незаконной реализации наркотических средств на территории региона, об этом сообщила пресс-служба областного управления МВД.

Гражданин Таджикистана распространял героин с помощью «закладок» в областном центре. Функции курьера взяла на себя его подельница. Во время обыска подозреваемых и осмотра арендованной квартиры полиция изъяла 1150 граммов героина на два миллиона рублей.

На задержанных завели уголовное дело по ч. 5 статьи 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере».

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет с наложением штрафа до миллиона рублей», - сообщили в пресс-службе МВД региона.