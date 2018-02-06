В Володарском районе Брянска горела квартира в многоэтажке
Пожар в квартире высотки, расположенной на улице Володарского в одноименном районе Брянска, случился 7 февраля, об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.
Сообщение о возгорании спасатели получили около пяти часов вечера. Немедленно по указанному адресу выехали расчеты огнеборцев на двух автоцистернах четвертой части.
«По прибытию к месту вызова в 16.47 пожарно-спасательного подразделения было установлено, что происходит горение мебели на площади 0,5 м кв», - сообщили сотрудники МЧС.
На тушение огня подали ручной ствол. Распространение пламеня удалось предотвратить. В 16:49 возгорание локализовали. В 16:51 – ликвидировали.
Пострадавших в происшествии не было. Причину случившегося выяснят специалисты.
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