В Брянске собирают добровольцев на поиски Андрея Судорогина

Поиски 33-летнего жителя Брянска Андрея Судорогина организует волонтерский поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Брянск».

Мужчина перестал выходить на связь с близкими 2 февраля. Для его поисков требуется помощь добровольцев.

Рост пропавшего – около 187 сантиметров, телосложение плотное, волосы темно-русые, стрижка короткая. Глаза зеленого цвета. У Андрея Судорогина есть особая примета – отсутствие одного верхнего переднего зуба. Предположительно мужчина был одет в куртку песочного цвета, синие джинсы, белого цвета свитер, на голове – черная шапка, на ногах – темные кроссовки.

Всех, кто имеет какую-либо информацию о пропавшем, просят позвонить по телефонам 8 800 00 54 52 или 112.