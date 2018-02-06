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Мнимая целительница похитила у жительницы Сельцо ювелирные украшения

Опубликовано Сегодня, 11:15

Жительница Бежицкого района предстанет перед судом за то, что совершила мошенничество в отношении женщины из города Сельцо, лишив ее драгоценностей, об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Подозреваемая с 27 по 30 декабря 2017 года в образе целительницы похитила у потерпевшей из города Сельцо ювелирные изделия на 30 тысяч 900 рублей. В качестве предметов для снятия порчи злоумышленница использовала заранее приготовленные испорченные куриные яйца, надписи в тетради с угрозой смерти и иные приспособления.

«Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 159 УК РФ  «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину»», - сообщили в прокуратуре.

Документ уже передан в Бежицкий райсуд.

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