На бывшего мэра города Клинцы вновь завели уголовное дело
Бывший мэр города Клинцы Сергей Евтеев стал фигурантом еще одного уголовного дела о растрате.
Как сообщает региональная ГТРК со ссылкой на следственный комитет, бывший чиновник перечислил одной из компаний миллион рублей за ремонт дорожного полотна. Правоохранители, в свою очередь, полагают, что расценки на выполненные работы были значительно завышены.
По факту возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».
Напомним, что ранее Евтеев был приговорен судом к полумиллионному штрафу за растрату 380 тысяч рублей из городского бюджета.
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