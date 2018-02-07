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На бывшего мэра города Клинцы вновь завели уголовное дело

Опубликовано Вчера, 15:04

Бывший мэр города Клинцы Сергей Евтеев стал фигурантом еще одного уголовного дела о растрате.

Как сообщает региональная ГТРК со ссылкой на следственный комитет, бывший чиновник перечислил одной из компаний миллион рублей за ремонт дорожного полотна. Правоохранители, в свою очередь, полагают, что расценки на выполненные работы были значительно завышены.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».

Напомним, что ранее Евтеев был приговорен судом к полумиллионному штрафу за растрату 380 тысяч рублей из городского бюджета.

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