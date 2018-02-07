Автовышка с рабочими рухнула во дворе на улице Менжинского

Сообщение о том, что автовышка с рабочими рухнула во время работ на улице Менжинского в Брянске, появилось в сообществе «Типичный Брянск» в социальной сети.

Несчастный случай произошел во время валки деревьев. По словам очевидца, пострадавших работников с места происшествия увезли на машине скорой помощи.

На месте работают сотрудники полиции. Однако официальных сообщений о происшествии от представителей УМВД и трудовой инспекции пока не поступало.