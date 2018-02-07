В Брянске злоумышленница «обчистила» 53-летнего мужчину

34-летняя жительница Брянска пойдет под суд за то, что оставила жителя Бежицкого района без денег, об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Как рассказал потерпевший, с подозреваемой познакомился недавно и решил пригласить ее в гости на вечеринку с распитием спиртного. После визита женщины он обнаружил, что из кармана пиджака пропали четыре тысячи рублей.

В отделении злоумышленница призналась, когда мужчина захмелел и потерял контроль, она вытащила банкноты и быстро спрятала их себе в сапог.

Задержанной грозит до пяти лет по ч. 2 статьи 158 УК РФ «Кража».