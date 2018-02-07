В Стародубе сироте приостановили выплату ежемесячной помощи
Прокурор Стародубского района защитил права 14-летней девочки – сироты, которой приостановили выплачивать ежемесячную помощь в соответствии с требованиями Закона «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Брянской области.
В течение десяти лет подросток проживала в семье в Стародубе у приемного родителя и получала вышеуказанную выплату. Когда девочке исполнилось 14 лет, территориальный орган Пенсионного фонда РФ в Стародубском муниципальном районе и городской округ Стародуб приостановили ей выплату денег. Причина таких действий - отсутствие в выданном подростку паспорте данных о регистрации по месту фактического проживания – Стародубе.
«Прокурор района обратился в Стародубский районный суд с исковым заявлением о признании за несовершеннолетней права на получение ежемесячной денежной выплаты», - сообщили в прокуратуре.
Требования прокурора суд удовлетворил в полном объеме. Решение суда уже исполнено, несовершеннолетней назначили ежемесячную денежную выплату.
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