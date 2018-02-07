В деревне Приволье огнеборцы тушили одноэтажное здание

Пожар в одноэтажном кирпичном здании, расположенном на улице Полевой в деревне Приволье Навлинского района Брянской области, случился 9 февраля, об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании спасатели получили около двух часов ночи. По указанному адресу отправлялись пожарные расчеты на двух автоцистернах 31-й части. Когда они прибыли на место происшествия, пламя охватило одноэтажное здание.

«На тушение было подано два ручных пожарных ствола, применялось звено газодымозащитной службы. В 02.46 горение было локализовано, в 03.17 – ликвидировано», - рассказали спасатели.