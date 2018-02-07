Брянскую предпринимательницу будут судить за взятку чиновнику

Предпринимательница из Брянска предстанет перед судом по обвинению в даче взятки главе администрации Бежицкого района областного центра.

По данным прокуратуры Брянской области, 27-летняя женщина заплатила чиновнику 125 тысяч рублей за то, чтобы он оказал ей покровительство и не допустил закрытия ее незаконной торговли. Деньги бизнес-леди передавала частями – с августа по декабрь 2016 года.

«В прокуратуре Брянской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы 1990 года рождения, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки), - прокомментировала пресс-служба прокуратуры Брянской области. - Уголовное дело рассмотрит по существу Бежицкий районный суд города Брянска».

Напомним, что ранее глава Бежицкой районной администрации Александр Глот был осужден на три с лишним года колонии, а также получил штраф в размере 700 тысяч рублей.