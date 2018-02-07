Житель Брянска, освободившийся из мест лишения свободы, обокрал маршрутчика

О краже в полицию в середине января заявил водитель одной из брянских маршруток. Мужчина сообщил, что около недели назад из его микроавтобуса пропали 12 000 рублей.

Во время просмотра записей с камер наблюдения полицейские заметили мужчину в тюремной робе, который выходил из той самой маршрутки.

Им оказался ранее судимый 41-летний житель Бежицкого района города, который в день кражи только освободился из мест лишения свободы. Задержанный рассказал, что возвращаясь домой он уснул в маршрутке. Проснувшись на стоянке в пустом салоне, он похитил 12 000 рублей выручки и скрылся с места преступления.

Теперь злоумышленнику вновь грозит лишение свободы на срок до пяти лет.