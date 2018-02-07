Житель Брянска, освободившийся из мест лишения свободы, обокрал маршрутчика
О краже в полицию в середине января заявил водитель одной из брянских маршруток. Мужчина сообщил, что около недели назад из его микроавтобуса пропали 12 000 рублей.
Во время просмотра записей с камер наблюдения полицейские заметили мужчину в тюремной робе, который выходил из той самой маршрутки.
Им оказался ранее судимый 41-летний житель Бежицкого района города, который в день кражи только освободился из мест лишения свободы. Задержанный рассказал, что возвращаясь домой он уснул в маршрутке. Проснувшись на стоянке в пустом салоне, он похитил 12 000 рублей выручки и скрылся с места преступления.
Теперь злоумышленнику вновь грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
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