Женщина за рулем иномарки едва не сбила пешеходов на улице Котовского в Брянске
Женщина-водитель не пропустила мать с ребенком на пешеходном переходе в Фокинском районе Брянска.
Женщина и ее дочь едва не оказались под колесами автомобиля в районе перекрестка улицы Котовского с улицей Конотопской.
В социальной сети было опубликовано видео, которое заснял на регистратор один из брянских водителей. По его словам, женщина даже не предприняла попытку затормозить перед «зеброй».
Как отмечает портал 32 Cars, представители ГИБДД уже изучили опубликованную в сети видеозапись. В отношении нарушительницы ПДД будут предприняты меры.
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