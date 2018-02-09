На улице Крахмалева в Брянске «лоб в лоб» столкнулись две иномарки

ДТП, в результате которого пострадал один из водителей, произошло в районе дома № 35 на улице Крахмалева в Брянске во втором часу дня 9 февраля.

Как сообщают в УГИБДД России по региону, 57-летний водитель автомобиля марки Хендэ Солярис не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в иномарку Рено Флюенс.

В результате ДТП пострадал 65-летний водитель Рено. Мужчина обратился за помощью в медицинское учреждение, где у него диагностировали ушиб мягких тканей головы и грудной клетки.