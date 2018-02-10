В Злынке на улице Сычева сгорела баня

80 с лишним дополнительных рейсов совершат поезда дальнего следования с московских вокзалов во время празднования Дня защитника Отечества и Международного женского дня; среди них есть рейсы и в смоленском направлении, об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Ранее судимого 28-летнего молодого человека опять потянуло на старый «промысел», он решил «обчистить» дом соседа, когда тот отсутствовал пару дней; сейчас парню грозит суд, об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

33-летний Александр Романенко, проживающий в Витебской области Беларуси, пропал на Смоленщине, об этом сообщили в соцсетях.

Пассажир машины «ВАЗ 2110», 33-летний местный житель, получил смертельные травмы после ДТП с участием автомобиля «ВАЗ 2111» в Рославле на улице Братской, об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Ранее судимый житель одной из деревень Рославльского района, 40-летний молодой человек, вспомнил уголовное прошлое и ограбил собутыльника; мужчина уже задержан, и ему грозит срок, об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Оставив сожителя одного в квартире, смолянка лишилась телевизора и дорогого телефона; гражданский супруг в отсутствии жены устроил вечеринку, на которую пригласил знакомого, последний и похитил указанное выше имущество; сейчас молодому человеку грозит суд, об этом сообщила пресс-служба областного управления МВД.

Пожар был потушен в 5:43 утра. Никто из местных жителей в результате возгорания не пострадал. Причину пожара предстоит установить специалистам брянского ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре в городе Злынка поступило спасателям в половине шестого утра 11 февраля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

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