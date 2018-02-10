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В Злынке на улице Сычева сгорела баня

Опубликовано Вчера, 17:02

Сообщение о пожаре в городе Злынка поступило спасателям в половине шестого утра 11 февраля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

На улице Сычева пламя охватило строение частной бани. Огонь распространился по кровле постройки.

На месте происшествия работали две пожарные машины.

Пожар был потушен в 5:43 утра. Никто из местных жителей в результате возгорания не пострадал. Причину пожара предстоит установить специалистам брянского ГУ МЧС.

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