В Брянске из маршрутного такси похитили 12 тысяч рублей

Брянские правоохранители задержали ранее судимого 41-летнего жителя Бежицкого района, подозреваемого в краже денег из маршрутного такси, об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Как рассказал водитель маршрутного такси, около недели назад из салона автомобиля исчезли 12 тысяч рублей.

Просмотрев видео с камер наблюдения, полицейские установили, что из припаркованной на стоянке машины вышел мужчина в тюремной робе. В отделении подозреваемый сознался, в тот день освободился из мест заключения. Возвращаясь домой, он заснул в маршрутке. Когда проснулся на стоянке в пустом салоне, похитил выручку – 12 тысяч рублей - и скрылся с места происшествия.

Задержанному грозит до пяти лет по ч. 2 статьи 158 УК РФ «Кража».