Брянская полиция накрыла несколько точек с поддельным алкоголем и табаком
Двое жителей Погарского района 45 и 39 лет, обвиняемых в незаконном обороте контрафактным спиртным и табаком на общую сумму более 15 миллионов рублей, предстанут перед судом, об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Во время обысков торговых помещений и гаражей полиция изъяла немаркированной алкогольной продукции на 2 миллиона 160 тысяч рублей и табачных изделий на 13 миллионов 700 тысяч рублей.
Также выяснилось, что подозреваемые незаконно использовали для маркировки алкогольной продукции товарные знаки известных брендов.
«Причиненный правообладателям ущерб составил более 490 000 рублей», - сообщили правоохранители.
На обвиняемых завели уголовное дело по ч. 6 статьи 171.1 «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации» и ч. 3 статьи 180 «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)» УК РФ.
Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
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