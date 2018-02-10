В брянской многоэтажке сгорела электрошитовая
Пожар в электрощитовой многоквартирного дома в Брянске на улице 3-го Интернационала произошел ранним утром в понедельник, 12 февраля.
Возгорание обнаружили около половины четвертого утра. К месту пожара выезжали две пожарные машины. Из-за сильного задымления пришлось привлечь к работе звено газодымозащитной службы.
В 3.56 огонь был потушен. Никто из жильцов дома не пострадал. Причина возгорания в электрощитовой выясняется.
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