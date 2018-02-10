В брянской многоэтажке сгорела электрошитовая

«Камаз» загорелся 12 февраля в поселке Тихвинка областного центра, об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Пассажир автомобиля Hundai получил травмы после аварии с участием машины «Лада Приора» 12 февраля на перекрестке улиц Черняховского и Кирова в областном центре, об этом сообщила пресс-служба областного ГИБДД.

Стая собак загрызла кота – такие фотографии опубликовал в соцсети житель Десногорска, об этом сообщила группа «Подслушано Десногорск » 12 февраля.

Смоленские школьники продолжают уходить на карантин, об этом сообщили 12 февраля во время еженедельной планерки в администрации города.

Смоленский суд признал мастера деревообрабатывающего цеха коммерческого предприятия, расположенного в Вязьме, виновным в причинении смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

Смоленская полиця задержала местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков, об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

В 3.56 огонь был потушен. Никто из жильцов дома не пострадал. Причина возгорания в электрощитовой выясняется.

Возгорание обнаружили около половины четвертого утра. К месту пожара выезжали две пожарные машины. Из-за сильного задымления пришлось привлечь к работе звено газодымозащитной службы.

Пожар в электрощитовой многоквартирного дома в Брянске на улице 3-го Интернационала произошел ранним утром в понедельник, 12 февраля.

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