В Дубровском районе Брянска мужчину лишили водительских прав и оружия

Прокуратура Дубровского района лишила местного жителя огнестрельного оружия и водительских прав, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Мужчина имел разрешение на хранение и ношение огнестрельного оружия с 2011 года. Кроме этого, у него было водительские права.

Согласно информации, полученной из районной больницы, гражданин находится на учете у врача-нарколога с диагнозом хронический алкоголизм.

По законодательство алкоголизм - противопоказание к владению оружием и управлению транспортом.

«Прокурор обратился в суд с исками о прекращении действия разрешения на оружие и на управление транспортными средствами у данного гражданина», - сообщили в пресс-службе ведомства.