Недалеко от Брянска рецидивист избил таксиста и угнал его авто
Брянская полиция задержала ранее судимого 26-летнего местного жителя, подозреваемого в разбойном нападении на водителя такси, об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Как рассказал 60-летний таксист, поздно вечером он получил заявку от двух мужчин, которые хотели доехать от одного кафе в Брянском районе до поселка Белые Берега. В пути они поменяли точку назначения и поехали в Карачев. В поездке один пассажир попросил водителя остановиться на пару минут. Как только тот сделал остановку, злоумышленник начал жестоко избивать потерпевшего. В итоге таксист отдал ему борсетку с деньгами и документами, а также авто «Лада Ларгус».
Подозреваемым оказался ранее судимый 26-летний житель Брянска. Угнанная машина была обнаружена завязшей в грязи у железной дороги, недалеко от поселка Белые Берега. Злоумышленника доставили в отделение через два дня.
По словам подозреваемого, он напал на водителя такси под влиянием алкоголя. В похищенной борсетке осталось только несколько сотен рублей, она была найдена в лесу.
Мужчине «светит» до 12 лет по ч. 3 статьи 162 УК РФ «Разбой».
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