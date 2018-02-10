Наркоторговец из Брянской области задержан полицией города Севастополя
Житель Брянской области попался полиции города Севастополя на торговле наркотиками.
Наркополицейские задержали мужчину во время продажи наркотического вещества одному из местных жителей.
Как отмечают в пресс-службе УМВД по городу Севастополю, изъятый наркотик оказался производным N-метилэфидрона, который чаще всего называют «солью».
Задержанный арестован. В отношении него завели уголовное дело. Теперь жителю Брянской области грозит до 15 лет лишения свободы.
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