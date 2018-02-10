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Наркоторговец из Брянской области задержан полицией города Севастополя

Опубликовано Сегодня, 14:45

Житель Брянской области попался полиции города Севастополя на торговле наркотиками.

Наркополицейские задержали мужчину во время продажи наркотического вещества одному из местных жителей.

Как отмечают в пресс-службе УМВД по городу Севастополю, изъятый наркотик оказался производным N-метилэфидрона, который чаще всего называют «солью».

Задержанный арестован. В отношении него завели уголовное дело. Теперь жителю Брянской области грозит до 15 лет лишения свободы.

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