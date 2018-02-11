Серийных воров, «обчистивших» ряд крупных магазинов, задержала брянская полиция

Брянские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении двоих местных жителей – 15 и 18 лет, - подозреваемых в серии краж из крупных магазинов самообслуживания, об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Злоумышленники с октября 2017 года по февраль 2018-го совершили восемь эпизодов преступной деятельности. В основном подозреваемые крали рыбные продукты, конфеты, кофе и шоколад. Все это они выносили, пряча под одеждой, а потом перепродавали.

Молодым людям грозит до пяти лет по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

«Несовершеннолетний злоумышленник, уже длительное время состоящий на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, до суда будет находиться под арестом», - сообщили правоохранители.