Серийных воров, «обчистивших» ряд крупных магазинов, задержала брянская полиция
Брянские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении двоих местных жителей – 15 и 18 лет, - подозреваемых в серии краж из крупных магазинов самообслуживания, об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.
Злоумышленники с октября 2017 года по февраль 2018-го совершили восемь эпизодов преступной деятельности. В основном подозреваемые крали рыбные продукты, конфеты, кофе и шоколад. Все это они выносили, пряча под одеждой, а потом перепродавали.
Молодым людям грозит до пяти лет по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».
«Несовершеннолетний злоумышленник, уже длительное время состоящий на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, до суда будет находиться под арестом», - сообщили правоохранители.
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