Во время ДТП около деревни Тешеничи Брянского района пострадал один человек

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе недалеко от деревни Тешеничи Брянского района 12 февраля, об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение о происшествии спасатели восьмой части получили в начале седьмого вечера. Сразу же на место аварии выехали сотрудники МЧС ПСО, а также медики скорой помощи и работники ГИБДД.

«В результате ДТП есть пострадавший», - рассказали спасатели.

На месте происшествия пожарные провели деблокирование пострадавшего.