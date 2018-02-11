Во время ДТП около деревни Тешеничи Брянского района пострадал один человек
Два легковых автомобиля столкнулись на трассе недалеко от деревни Тешеничи Брянского района 12 февраля, об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Сообщение о происшествии спасатели восьмой части получили в начале седьмого вечера. Сразу же на место аварии выехали сотрудники МЧС ПСО, а также медики скорой помощи и работники ГИБДД.
«В результате ДТП есть пострадавший», - рассказали спасатели.
На месте происшествия пожарные провели деблокирование пострадавшего.
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