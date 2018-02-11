В Трубчевском районе сгорел трактор
В деревне Котляровка Трубчевского района утром 12 февраля огонь уничтожил трактор.
О пожаре стало известно около 10.53. К месту вызова направили две автоцистерны пожарной части №48 и МПК Семчки. К месту вызова они прибыли в 11.13. В 11.25 огонь был ликвидирован.
«Пострадавших нет, - отметили в пресс-служба регионального ГУ МЧС. - Причина возгорания трактора устанавливается».
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