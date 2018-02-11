В Трубчевском районе сгорел трактор

Мальчик семи лет получил травму головы во время тренировки по тхэквондо; в связи с этим смоленский следком завел уголовное дело, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Пожар в девятиэтажном доме, расположенном по улице Строителей города Гагарина, случился 12 февраля, об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Работники смоленского «Горводоканала» проведут 14 февраля ремонт по замене запорной арматуры на водопроводных сетях в районе улиц Багратиона и Нахимова, об этом сообщила пресс-служба предприятия.

20-летний житель Починковского района захотел «легких» денег и совершил кражу железнодорожного имущества; сейчас он в отделении, и на него завели уголовное дело, об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Сафоновская полиция завела уголовное дело на местную жительницу, 30-летнюю женщину, которая совершила заведомо ложный донос, об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Полиция Смоленской области возбудила уголовное дело в отношении жителя Гагаринского района, подозреваемого в присвоении чужого груза - металлолома, об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

О пожаре стало известно около 10.53. К месту вызова направили две автоцистерны пожарной части №48 и МПК Семчки. К месту вызова они прибыли в 11.13. В 11.25 огонь был ликвидирован.

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