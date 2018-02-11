Схватив топор, жительница поселка Навля убила подругу

Следователи СУ СК РФ по Брянской области завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летней женщины из поселка Навля, обвиняемой в убийстве, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 10 декабря 2017 года. После обеда обвиняемая гостила у 30-летней подруги. Между женщинами завязался конфликт, во время которого гостья, схватив топор, несколько раз ударила им по голове хозяйки. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Сотрудники следкома собрали достаточно доказательств, уголовное дело уже передали прокурору, он должен утвердить обвинительное заключение.

«Совершение преступления в состоянии опьянения расценивается как обстоятельство, отягчающее ответственность», - сообщили следователи.