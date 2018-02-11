Поиск по сайту

Схватив топор, жительница поселка Навля убила подругу

Опубликовано Сегодня, 11:07

Следователи СУ СК РФ по Брянской области завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летней женщины из поселка Навля, обвиняемой в убийстве, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 10 декабря 2017 года. После обеда обвиняемая гостила у 30-летней подруги. Между женщинами завязался конфликт, во время которого гостья, схватив топор, несколько раз ударила им по голове хозяйки. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Сотрудники следкома собрали достаточно доказательств, уголовное дело уже передали прокурору, он должен утвердить обвинительное заключение.

«Совершение преступления в состоянии опьянения расценивается как обстоятельство, отягчающее ответственность», - сообщили следователи.

 1460
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Пенсионер ответит в брянском суде за убийство 29-летнего сына
  • Мужчину из Почепа обвиняют в убийстве гражданской жены
  • Троих жителей Выгоничского района обвиняют в умышленном убийстве
  • Житель брянского села до смерти забил «неверную» подругу молотком
  • Житель Брянска зарезал ругающуюся матом подругу
    •
    Новости регионов
    Гагаринский водитель, перевозя лом металлов, частично присвоил груз
    15:22:33 13-02-2018
    Полиция Смоленской области возбудила уголовное дело в отношении жителя Гагаринского района, подозреваемого в присвоении чужого груза - металлолома, об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.
    Желая вернуть супруга в семью, смолянка заявила на него в полицию
    14:02:17 13-02-2018
    Сафоновская полиция завела уголовное дело на местную жительницу, 30-летнюю женщину, которая совершила заведомо ложный донос, об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.
    Починковский вор похитил пластины с железнодорожной ветки и сдал в пункт приема металла
    13:09:07 13-02-2018
    20-летний житель Починковского района захотел «легких» денег и совершил кражу железнодорожного имущества; сейчас он в отделении, и на него завели уголовное дело, об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.
    Жители улиц Багратиона и Нахимова в Смоленске просидят целый день без воды
    12:53:06 13-02-2018
    Работники смоленского «Горводоканала» проведут 14 февраля ремонт по замене запорной арматуры на водопроводных сетях в районе улиц Багратиона и Нахимова, об этом сообщила пресс-служба предприятия.
    Огнеборцы тушили кресло в девятиэтажке города Гагарин
    12:00:51 13-02-2018
    Пожар в девятиэтажном доме, расположенном по улице Строителей города Гагарина, случился 12 февраля, об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.
    Семилетний смолянин пострадал во время тренировки по тхэквондо
    11:38:51 13-02-2018
    Мальчик семи лет получил травму головы во время тренировки по тхэквондо; в связи с этим смоленский следком завел уголовное дело, об этом сообщила пресс-служба ведомства.
    Лента новостей
    Сегодня, 14:43
    На дорогах Брянска 15 февраля пройдут сплошные проверки
    Сегодня, 13:34
    Штрафы за нарушение правил содержания животных могут вырасти в Брянской области
    Сегодня, 12:23
    В Фокинском районе Брянска планируют построить новую детскую поликлинику
    Сегодня, 11:07
    Схватив топор, жительница поселка Навля убила подругу
    Сегодня, 10:18
    Два жителя Орла успели сделать в Брянске около 500 «закладок»
    Сегодня, 09:59
    Водитель пострадал из-за несоблюдения дистанции в Брянске
    Сегодня, 09:40
    В Трубчевском районе сгорел трактор
    Сегодня, 08:15
    Во время ДТП около деревни Тешеничи Брянского района пострадал один человек
    Сегодня, 08:00
    Серийных воров, «обчистивших» ряд крупных магазинов, задержала брянская полиция
    Вчера, 17:09
    58-летний мужчина попал под колеса Lexus в Бордовичах
    Вчера, 15:50
    В Брянской области проверят цены на лекарства в аптеках
    Вчера, 14:45
    Наркоторговец из Брянской области задержан полицией города Севастополя
    Вчера, 13:37
    Недалеко от Брянска рецидивист избил таксиста и угнал его авто
    Вчера, 12:42
    На дороге «Обход Брянска - микрорайон Автозаводец» во время ДТП пострадала водитель Renault Logan
    Вчера, 11:14
    В Дубровском районе Брянска мужчину лишили водительских прав и оружия
    Вчера, 10:15
    Несанкционированную свалку отходов выявила прокуратура в Севске
    Вчера, 09:17
    В нескольких районах Брянской области в разы выросла преступность
    Вчера, 09:02
    В брянской многоэтажке сгорела электрошитовая
    Вчера, 08:15
    Брянская полиция накрыла несколько точек с поддельным алкоголем и табаком
    Вчера, 08:00
    В Брянске из маршрутного такси похитили 12 тысяч рублей
    11-02-2018, 17:02
    В Злынке на улице Сычева сгорела баня
    11-02-2018, 15:29
    Самыми юным участникам «Лыжни России» в Брянске стали двухлетние малыши
    10-02-2018, 18:12
    На улице Крахмалева в Брянске «лоб в лоб» столкнулись две иномарки
    10-02-2018, 14:35
    Директора фирмы оштрафовали в Брянске за полтора года невыплаты зарплаты
    9-02-2018, 18:06
    Брянец Александр Большунов поборется за олимпийские медали в Пхенчхане
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 13:55
    Расписание двух пригородных поездов изменится в Брянской области во время обслуживания железнодорожной инфраструктуры
    Сегодня, 10:03
    АПХ «Мираторг» планирует увеличить приплод абердин-ангусов в рамках межрегионального проекта КРС в 2018 году до 177 тысяч телят
    Вчера, 19:40
    "МегаФон" объявил акцию к 23 февраля и 8 марта и предлагает жителям Брянска два смартфона Xiaomi по цене одного
    Вчера, 16:57
    Что подарить на День всех влюбленных?
    Вчера, 14:45
    «Дом.ru» признан самым быстрым провайдером России по версии Speedtest®
    Актуальные темы
    Новости Происшествия
    На улице Крахмалева в Брянске «лоб в лоб» столкнулись две иномарки
    Происшествия Новость дня
    В нескольких районах Брянской области в разы выросла преступность
    Экономика Новость дня
    Директора фирмы оштрафовали в Брянске за полтора года невыплаты зарплаты
    Спорт Новость дня
    Самыми юным участникам «Лыжни России» в Брянске стали двухлетние малыши
    Новости Происшествия
    Брянская полиция накрыла несколько точек с поддельным алкоголем и табаком
    Новости партнёров
    Опора России
    Мамы Брянска смогут бесплатно обучиться основам бизнеса в рамках проекта «Мама-предприниматель»

    Женщины Брянска смогут бесплатно пройти обучение и выиграть грант 100 000 рублей на открытие собственного бизнеса от благотворительного фонда Амвэй «В ответе за будущее»

    Ростелеком новости
    В центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» можно застраховать домашнее оборудование для пользователей услуг связи

    «Ростелеком – Розничные системы» и «ВТБ Страхование» запустили страховой продукт «ПреИмущество для техники//Телекоммуникации». Теперь в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» можно приобрести страховку на роутеры, маршрутизаторы, модемы, ТВ-приставки, телевизоры и др. Застраховать можно не только новую, но и подержанную технику.

    МРСК новости
    Брянскэнерго в 2017 году провели более 600 занятий по электробезопасности для детей и подростков
    В филиале ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» подвели итоги работы по профилактике детского электротравматизма в 2017 году. Энергетики занимаются ею системно, в активном сотрудничестве с региональными и местными властями и профильными ведомствами.
    РЖД новости
    Расписание двух пригородных поездов изменится в Брянской области во время обслуживания железнодорожной инфраструктуры

    Расписание двух пригородных поездов изменится в Брянской области во время обслуживания железнодорожной инфраструктурыНа некоторых участках Брянского региона Московской железной дороги в феврале – марте 2018 года железнодорожники проведут плановые ремонтно-путевые работы, необходимые для обеспечения безопасности и надежности поездов, в том числе после эксплуатации железнодорожной инфраструктуры в зимний период.

    РЖД новости
    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.