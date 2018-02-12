В Брянске мужчина стащил из квартиры бывшей супруги 12 тысяч рублей

По словам потерпевшей, обратившейся в полицию, из ее квартиры при неизвестных обстоятельствах пропали 12 000 рублей.

В ходе расследования сыщики установили, что к краже может быть причастен 34-летний бывший супруг потерпевшей, который недавно гостил у нее несколько дней. Мужчину задержали в Унечском районе.

Подозреваемый сознался в краже и полностью возместил причиненный ущерб. Ему предъявлено обвинение по статье «Кража». Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.