В Брянске мужчина стащил из квартиры бывшей супруги 12 тысяч рублей
По словам потерпевшей, обратившейся в полицию, из ее квартиры при неизвестных обстоятельствах пропали 12 000 рублей.
В ходе расследования сыщики установили, что к краже может быть причастен 34-летний бывший супруг потерпевшей, который недавно гостил у нее несколько дней. Мужчину задержали в Унечском районе.
Подозреваемый сознался в краже и полностью возместил причиненный ущерб. Ему предъявлено обвинение по статье «Кража». Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Новости регионов
Женщины Брянска смогут бесплатно пройти обучение и выиграть грант 100 000 рублей на открытие собственного бизнеса от благотворительного фонда Амвэй «В ответе за будущее»
«Ростелеком – Розничные системы» и «ВТБ Страхование» запустили страховой продукт «ПреИмущество для техники//Телекоммуникации». Теперь в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» можно приобрести страховку на роутеры, маршрутизаторы, модемы, ТВ-приставки, телевизоры и др. Застраховать можно не только новую, но и подержанную технику.
На некоторых участках Брянского региона Московской железной дороги в феврале – марте 2018 года железнодорожники проведут плановые ремонтно-путевые работы, необходимые для обеспечения безопасности и надежности поездов, в том числе после эксплуатации железнодорожной инфраструктуры в зимний период.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.