Брянский злоумышленник ударил женщину в живот металлической открывалкой
38-летний мужчина предстанет перед судом за то, что угрожал убийством 33-летней знакомой, а также ударил сотрудницу магазина, причинив тяжелые телесные повреждения, об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД в Брянской области.
По словам старшего следователя УМВД России по городу Брянску майора юстиции Светланы Дедковой, инцидент случился в середине ноября 2017 года в продуктовом магазине. Между 38-летним гражданином и его 33-летней знакомой случился конфликт. Пьяный мужчина вел себя очень агрессивно. Внезапно он достал металлическую открывалку и начал угрожать женщине убийством. За подругу вступилась 34-летняя продавщица. В итоге злоумышленник ударил последнюю открывалкой в живот.
Задержанному предъявили обвинение по ч. 1 статьи 119 «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью», а также по ч. 2 статьи 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» УК РФ.
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