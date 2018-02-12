Девять человек спасены при пожаре в брянской пятиэтажке
Пожар в многоквартирном доме на улице Крапивницкого произошел в Брянске в ночь на 14 февраля.
По данным регионального ГУ МЧС, информация о возгорании в Советском районе появилась около 3.36. К месту вызова направили четыре автоцистерны, которые прибыли по указанному адресу в 3.45. Горящая квартира находилась на втором этаже пятиэтажки.
Пожарные спасли из задымленного здания девять человек и эвакуировали всех жильцов из квартир подъезда.
Полностью потушить огонь удалось в 4.19. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.
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