Девять человек спасены при пожаре в брянской пятиэтажке

Пожар в многоквартирном доме на улице Крапивницкого произошел в Брянске в ночь на 14 февраля.

По данным регионального ГУ МЧС, информация о возгорании в Советском районе появилась около 3.36. К месту вызова направили четыре автоцистерны, которые прибыли по указанному адресу в 3.45. Горящая квартира находилась на втором этаже пятиэтажки.

Пожарные спасли из задымленного здания девять человек и эвакуировали всех жильцов из квартир подъезда.

Полностью потушить огонь удалось в 4.19. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.