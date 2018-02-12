Полицейские в Жуковке задержали подозреваемых в разбойном нападении

В Жуковке полицейские раскрыли разбойное нападение на местного жителя, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Около одного из местных кафе неизвестные напали на 29-летнего мужчину. Его избили, разбили его дорогой мобильный телефон. Потом потребовали денег, однако их при себе у жителя Жуковки не оказалось. Поэтому грабители решили отобрать его обручальное кольцо и золотую печатку. Ущерб, нанесенный мужчине, оценили в 75 тысяч рублей.

Найти подозреваемых удалось в течение трех суток. Ими оказались неоднократно судимые местные жители 30 и 37 лет. За рабой им грозит до десяти лет лишения свободы.