Полицейские в Жуковке задержали подозреваемых в разбойном нападении
В Жуковке полицейские раскрыли разбойное нападение на местного жителя, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.
Около одного из местных кафе неизвестные напали на 29-летнего мужчину. Его избили, разбили его дорогой мобильный телефон. Потом потребовали денег, однако их при себе у жителя Жуковки не оказалось. Поэтому грабители решили отобрать его обручальное кольцо и золотую печатку. Ущерб, нанесенный мужчине, оценили в 75 тысяч рублей.
Найти подозреваемых удалось в течение трех суток. Ими оказались неоднократно судимые местные жители 30 и 37 лет. За рабой им грозит до десяти лет лишения свободы.
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