Шесть машин столкнулись на улице Красноармейской в Брянске
Массовая авария с участием сразу шести автомобилей произошла в Брянске в районе остановки «Кремний» на улице Красноармейской утром 14 февраля.
Фото с места происшествия были опубликованы в паблике «Типичный Брянск» очевидцами.
Как предполагают пользователи соцсети, причиной ДТП могла стать обледеневшая проезжая часть.
Авария затруднила проезд для других участников движения, в результате чего в городе образовалась автомобильная пробка.
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