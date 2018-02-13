Шесть машин столкнулись на улице Красноармейской в Брянске

Смоленский «Горводоканал» проведет ремонтные работы на участке водопроводной сети 15 февраля в областном центре, об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Прокуратура заставила руководство вяземского льнокомбината выплатить 45 работникам зарплату, долг составил 685 тысяч рублей, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Смолянин провалился в ливневку в районе Кловки 14 февраля, об этом сообщила группа «Черный список. Смоленск» в соцсети.

Опасный трюк ко Дню влюбленных подготовил смоленский экстремал на Чертовом мосту, об этом свидетельствует видео, опубликованное на канале YouTubе в рубрике «Пока город спит».

Жительница Заднепровского района Смоленска пришла на личный прием к мэру Владимиру Соваренко с жалобой на автомобилистов, которые часто нарушают скоростной режим у дома №5 по улице Валентины Гризодубовой.

Полиция в городе Тольятти задержала на арендованной квартире 44-летнего мужчину, подозреваемого в дистанционной афере, совершенной в отношении нескольких смолян, об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Авария затруднила проезд для других участников движения, в результате чего в городе образовалась автомобильная пробка.

Фото с места происшествия были опубликованы в паблике « Типичный Брянск » очевидцами.

Массовая авария с участием сразу шести автомобилей произошла в Брянске в районе остановки «Кремний» на улице Красноармейской утром 14 февраля.

Актуальные темы

Новости партнёров

Мамы Брянска смогут бесплатно обучиться основам бизнеса в рамках проекта «Мама-предприниматель» Женщины Брянска смогут бесплатно пройти обучение и выиграть грант 100 000 рублей на открытие собственного бизнеса от благотворительного фонда Амвэй «В ответе за будущее»

Завершился приём работ на конкурс школьных интернет-проектов «Классный интернет» Завершился приём проектов на пятый Всероссийский конкурс интернет-проектов «Классный интернет». Тема онлайн-соревнования, организованного «Ростелекомом», – «Интернет-технологии в образовании». К участию принимаются реализованные проекты: сайт или раздел интернет-ресурса, сообщество в социальных сетях, приложение для ПК или мобильное приложение. Дата окончания приёма работ – состоялась 31 января 2018 года.

Брянскэнерго в 2017 году провели более 600 занятий по электробезопасности для детей и подростков В филиале ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» подвели итоги работы по профилактике детского электротравматизма в 2017 году. Энергетики занимаются ею системно, в активном сотрудничестве с региональными и местными властями и профильными ведомствами.

Расписание двух пригородных поездов изменится в Брянской области во время обслуживания железнодорожной инфраструктуры На некоторых участках Брянского региона Московской железной дороги в феврале – марте 2018 года железнодорожники проведут плановые ремонтно-путевые работы, необходимые для обеспечения безопасности и надежности поездов, в том числе после эксплуатации железнодорожной инфраструктуры в зимний период.