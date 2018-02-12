В Стародубе 39-летний мужчина зарезал своего приятеля-собутыльника

39-летний житель Стародуба предстанет перед судом за расправу над знакомым мужчиной.

По данным следствия, вечером 11 февраля мужчина распивал спиртные напитки в компании 29-летнего гост. Однако застолье завершилось ссорой приятелей, в результате которой хозяин дома ударил гостя ножом в живот.

На утро следующего дня потерпевший скончался. Обвиняемый в убийстве мужчина заключен под стражу.

«Состоянии опьянения может быть расценено как обстоятельство, отягчающее ответственность подсудимого», - сообщает пресс-служба СУ СК России по Брянской области.