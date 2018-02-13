В Бежицком районе Брянска горел двухквартирный жилой дом

Крыша двухквартирного частного жилого дома, расположенного на улице Вокзальной в Бежицком районе Брянска, загорелась 14 февраля, об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Сообщение о том, что на улице Вокзальной случилось возгорание, спасатели получили в половине седьмого вечера. Немедленно по указанному адресу выехали пожарные на четырех автоцистернах 12-й и 13-й частей. Когда они прибыли, пламя охватило крышу здания на площади 70 квадратных метров.

На тушение подали два ручных пожарных ствола. В 18:53 огонь локализовали, а в 19.00 - ликвидировали.

«Пострадавших не было. Причина загорания устанавливается», - сообщили сотрудники МЧС.