Жительница Дятькова, одолжив у знакомого сотовый, перестала выходить на связь
Дятьковские правоохранители задержали ранее судимую 29-летнюю местную жительницу, подозреваемую в присвоении чужого гаджета, об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.
Как рассказал 44-летний житель Дятьково, в декабре 2017 года он отдал свой мобильный телефон во временное пользование знакомой. Девушка объяснила, мол, старый телефон разбила, а на новый денег пока не насобирала. Прошел месяц, однако подозреваемая гаджет возвращать не собиралась, а после новогодних праздников вообще перестала брать трубку. Терпение у хозяина телефона лопнуло, и он решил обратиться к правоохранителям.
В отделении злоумышленница во всем созналась, объяснив, что возвращать чужое имущество не хотела изначально.
Мобильный уже изъят, и его скоро вернут владельцу. Подозреваемой грозит до пяти лет залкючения либо до 300 тысяч рублей штрафа по ч. 2 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата».
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