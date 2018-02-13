В Брянске на улице Розы Люксембург сгорела машина
Легковая машина уничтожена огнем в Володарском районе Брянска ночью на 15 февраля.
По данным ГУ МЧС России по Брянской области, пожар на улице Розы Люксембург заметили в четвертом часу утра. Огонь разгорелся внутри кабины авто.
Чтобы потушить машину прибывшим пожарным потребовалось восемь минут. Причина возгорания устанавливается.
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