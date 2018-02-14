В Брянске злоумышленница «обчистила» приютившую ее знакомую
Брянская полиция задержала 40-летнюю женщину, подозреваемую в краже денег у знакомой, об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.
Как рассказала 63-летняя потерпевшая, накануне она пустила переночевать 40-летнюю знакомую, временно оказавшуюся без жилья. Кроме этого, заявительница вспомнила, что перед гостьей доставала крупную сумму, которую потом положила в карман пиджака. Утром временная постоялица покинула дом. Позже пенсионерка обнаружила пропажу 28 тысяч рублей.
Подозреваемая была задержана в течение суток. Ей грозит до пяти лет по ч. 2 статьи 158 УК РФ «Кража».
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