В Брянске злоумышленница «обчистила» приютившую ее знакомую

Брянская полиция задержала 40-летнюю женщину, подозреваемую в краже денег у знакомой, об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Как рассказала 63-летняя потерпевшая, накануне она пустила переночевать 40-летнюю знакомую, временно оказавшуюся без жилья. Кроме этого, заявительница вспомнила, что перед гостьей доставала крупную сумму, которую потом положила в карман пиджака. Утром временная постоялица покинула дом. Позже пенсионерка обнаружила пропажу 28 тысяч рублей.

Подозреваемая была задержана в течение суток. Ей грозит до пяти лет по ч. 2 статьи 158 УК РФ «Кража».