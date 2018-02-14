В деревне Лутна Клетнянского района спасатели тушили сарай
Частный деревянный сарай, расположенный по улице Ленина в деревне Лутна Клетнянского района, загорелся 15 февраля, об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.
Сообщение о пожаре огнеборцы получили около девяти вечера. Сразу же на место вызова отправились спасатели ПСЧ-21 и ДПК «Лутна» на двух автоцистернах.
«По прибытию к месту вызова в 20.57 первого пожарно-спасательного подразделения было обнаружено, что происходит горение частного деревянного сарая размером 3х3 м2, по всей площади», - сообщили сотрудники МЧС.
На тушение огня подали один ручной пожарный ствол. В начале десятого вечера загорание локализовали, в 21.15 - ликвидировали. Пострадавших не было. Причину случившегося выяснят эксперты.
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