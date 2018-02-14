Жителя Дятьковского района подозревают в интимной связи со школьницей
Брянские следователи завели уголовное дело на 19-летнего жителя Дятьковского района, подозреваемого в половом сношении с несовершеннолетней, об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.
История произошла в декабре 2017 года. Молодой человек, по версии следствия, зная о том, что девушка несовершеннолетняя (школьнице 15 лет), вступил с ней в интимную связь.
Уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст.134 УК РФ «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».
«Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет», - сообщили в пресс-службе следкома.
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