Экс-сотрудницу микрофинансовой организации в Брянске обвинили в мошенничестве
Бывшую сотрудницу брянской микрофинансовой организации обвиняют в мошенничестве с деньгами компании и заемщиков.
По версии следствия, работая агентом в микрокредитном учреждении в течение полугода, с ноября 2016-го по май 2017 года, 30-летняя женщина похитила более 440 тысяч рублей.
Уголовное дело в отношении жительницы Брянска передано для рассмотрения в Бежицкий районный суд. Обвиняемая находится под подпиской о невыезде.
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