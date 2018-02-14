Экс-сотрудницу микрофинансовой организации в Брянске обвинили в мошенничестве

Бывшую сотрудницу брянской микрофинансовой организации обвиняют в мошенничестве с деньгами компании и заемщиков.

По версии следствия, работая агентом в микрокредитном учреждении в течение полугода, с ноября 2016-го по май 2017 года, 30-летняя женщина похитила более 440 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении жительницы Брянска передано для рассмотрения в Бежицкий районный суд. Обвиняемая находится под подпиской о невыезде.