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Суд лишил водительского удостоверения наркомана из Жирятинского района

Опубликовано Вчера, 17:13

Действующие водительское удостоверение выявили работники прокуратуры у мужчины, состоящего на учете у врача-нарколога в Жирятинском районе.

Судебно-психиатрическая экспертиза, проведенная в рамках ранее возбужденного уголовного дела, показала, что обследованный страдает наркоманией, а также нуждается в лечении и реабилитации.

Состояние гражданина стало основанием для обращения прокурора в суд для прекращения действия его водительских документов. Требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме.

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