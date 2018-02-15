Жителя Новозыбкова подозревают в применении насилия в отношении полицейского

Новозыбковская межрайонная прокуратура признала возбуждение уголовного дела в отношении местного жителя, применившего насилие к сотруднику полиции, законным, об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Инцидент произошел 23 декабря 2017 года. Двое правоохранителей прибыли по вызову жильцов многоквартирного дома о нарушении общественного порядка нетрезвым гостем.

В итоге дебошир оказал сопротивление сотрудникам полиции, которые пытались пресечь его противоправные действия. Частью разбитой бутылки он ударил по лицу, шее и руке одного из них, нанеся резаные раны. После мужчина начал хвататься за обмундирование полицейских, угрожая убийством.

Уголовное дело было заведено по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Расследование контролирует прокуратура.