Брянец лишился машины в День всех влюбленных
У жителя Брянска 14 февраля угнали «Волгу».
Об этом владелец машины Игорь Никульников рассказал в соцсетях.
«Ночью 14.02.18 угнали машину «ГАЗ-2410», после восстановления, госномер В901ММ57, стояла на улице Красной Гвардии, 22», – сообщил он.
По его словам, поисками автомобиля сейчас занимается полиция. Также Игорь Никульников просит откликнуться очевидцев либо тех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении «Волги».
«Любая информация приветствуется, телефон 8-906-699-87-66», – обратился он к брянцам.
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