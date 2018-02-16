В Брянске мужчина выбросился из окна на четвертом этаже
В Брянске мужчина выпрыгнул из окна на четвертом этаже.
Об этом в соцсетях сообщают очевидцы. По их словам, ЧП произошло 17 февраля около 19.00 в доме № 86 по улице Крахмалева в Советском районе. Мужчина упал на козырек подъезда.
«Приезжали МЧС и доставали с козырька. Мужик отделался переломом ноги», – рассказали очевидцы.
Официальной информации о случившемся пока не поступало.
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