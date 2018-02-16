В Брянске мужчина выбросился из окна на четвертом этаже

В Брянске мужчина выпрыгнул из окна на четвертом этаже.

Об этом в соцсетях сообщают очевидцы. По их словам, ЧП произошло 17 февраля около 19.00 в доме № 86 по улице Крахмалева в Советском районе. Мужчина упал на козырек подъезда.

«Приезжали МЧС и доставали с козырька. Мужик отделался переломом ноги», – рассказали очевидцы.

Официальной информации о случившемся пока не поступало.