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В Навлинском районе дом сгорел вместе с сараем

Опубликовано Вчера, 16:10

Сообщение о возгорании в Навлинском районе поступило спасателям во втором часу дня 18 февраля.

Пламя охватило крышу дома и сарай в деревне Чичково. На место происшествия выехали две пожарные машины.

Из-за сильного задымления к тушению пожара привлекли звено газодымозащитной службы. Пожарным расчетам удалось предотвратить дальнейшее распространение огня. В 15:08 возгорание было ликвидировано.

Никто из местных жителей в результате пожара не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

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