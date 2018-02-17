В Навлинском районе дом сгорел вместе с сараем

Двое мужчин-пешеходов погибли в результате наезда иномарки BMW 530 d на трассе «Москва-Минск» 25 ноября 2017 года; по факту случившегося было возбуждено уголовное дело, документ уже направлен в суд, об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Около 50 километров пути собираются в 2018 года отремонтировать в Смоленской области железнодорожники, об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Жилой дом с деревянной пристройкой загорелся 16 февраля на улице Льва Толстого в Починке, об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Иномарка влетела в толпу людей на площади Победы в областном центре 16 февраля, к счастью, никто не пострадал.

Смоленская полиция проводит расследование по факту дистанционной аферы, совершенной в отношении местного жителя, решившего совершить покупку в сети Интернет, об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Иномарка Peugeot и автомобиль ВАЗ 2112 столкнулись в Серебрянке областного центра 18 февраля, об этом сообщила группа «Drive 2 Смоленск» в соцсети.

Никто из местных жителей в результате пожара не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

Из-за сильного задымления к тушению пожара привлекли звено газодымозащитной службы. Пожарным расчетам удалось предотвратить дальнейшее распространение огня. В 15:08 возгорание было ликвидировано.

Пламя охватило крышу дома и сарай в деревне Чичково. На место происшествия выехали две пожарные машины.

Сообщение о возгорании в Навлинском районе поступило спасателям во втором часу дня 18 февраля.

Актуальные темы

Новости партнёров

Мамы Брянска смогут бесплатно обучиться основам бизнеса в рамках проекта «Мама-предприниматель» Женщины Брянска смогут бесплатно пройти обучение и выиграть грант 100 000 рублей на открытие собственного бизнеса от благотворительного фонда Амвэй «В ответе за будущее»

«Ростелеком» смонтировал более половины систем видеонаблюдения за выборами Президента РФ «Ростелеком», назначенный Правительством РФ единственным исполнителем услуг, связанных с организацией видеонаблюдения на выборах Президента РФ в марте 2018 года, смонтировал более половины систем видеонаблюдения в помещениях для голосования избирательных участков и помещениях территориальных избирательных комиссий (УИК и ТИК).

Брянскэнерго в 2017 году провели более 600 занятий по электробезопасности для детей и подростков В филиале ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» подвели итоги работы по профилактике детского электротравматизма в 2017 году. Энергетики занимаются ею системно, в активном сотрудничестве с региональными и местными властями и профильными ведомствами.

Расписание двух пригородных поездов изменится в Брянской области во время обслуживания железнодорожной инфраструктуры На некоторых участках Брянского региона Московской железной дороги в феврале – марте 2018 года железнодорожники проведут плановые ремонтно-путевые работы, необходимые для обеспечения безопасности и надежности поездов, в том числе после эксплуатации железнодорожной инфраструктуры в зимний период.