В Навлинском районе дом сгорел вместе с сараем
Сообщение о возгорании в Навлинском районе поступило спасателям во втором часу дня 18 февраля.
Пламя охватило крышу дома и сарай в деревне Чичково. На место происшествия выехали две пожарные машины.
Из-за сильного задымления к тушению пожара привлекли звено газодымозащитной службы. Пожарным расчетам удалось предотвратить дальнейшее распространение огня. В 15:08 возгорание было ликвидировано.
Никто из местных жителей в результате пожара не пострадал. Причина возгорания устанавливается.
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