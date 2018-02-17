Ночью на Орловской в Брянске сгорела машина
В ночь на 19 февраля загорелась легковая машина в Бежицком районе Брянска.
В первом часу пламя охватило Chevrolet Niva, припаркованную на улице Орловской. Пожарные прибыли на место в 0.51, через шесть минут после вызова, сообщили в региональном ГУ МЧС. К этому времени автомобиль горел по всей площади.
Машину потушили в 0.57. По данным МЧС, пострадавших нет. Причину пожара предстоит установить.
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